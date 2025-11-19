Μιλά πλέον γενικώς για το 2027 και όχι για τον Μάιο.

Στο εντευκτήριο της Βουλής, όπου συνάντησε με δική του πρωτοβουλία βουλευτές της ΝΔ, ο πρωθυπουργός συνέδεσε τις εκλογές με το σούβλισμα, παραπέμποντας στον Μάιο του 2027, τον μήνα του Πάσχα εκείνης της χρονιάς.

Λίγες μέρες μετά, στη συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή «Συνδέσεις» του Ertnews μίλησε για εκλογές το 2027 γενικώς, ούτε καν την άνοιξη. Προφανώς η αλλαγή δεν έγινε τυχαία.

Τα ρεπορτάζ για εκλογές το 2026 ήταν άφθονα στον κυριακάτικο τύπο, προς επιβεβαίωση ότι δεν είναι καθόλου πειστική η δέσμευσή του για εξάντληση της τετραετίας.

Όπως γνωρίζει η στήλη, ακόμη και υπουργοί έχουν ξεκινήσει την προεκλογική τους δραστηριότητα προβλέποντας κάλπες το φθινόπωρο του 2026...

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τ.Τε.