Αφιέρωμα του Cnnturk για την «επιχείρηση απομόνωσης» της Τουρκίας στην ανατολική Μεσόγειο.

Η ένταση μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας συνεχίζεται αμείωτη, με τη διαφορά ότι αυτή τη φορά μπαίνει στο κάδρο και η Ελλάδα.

Αφορμή για την νέα ένταση οι δηλώσεις του υπουργού του Ισραήλ Amichai Chikli, ο οποίος υποστήριξε ότι η περιφερειακή ισορροπία θα πρέπει να διαμορφωθεί εις βάρος της Τουρκίας, ενώ ζήτησε τη δημιουργία μιας στρατηγικής ένωσης με την Ελλάδα και την Ελληνοκυπριακή Διοίκηση της Νότιας Κύπρου.

«Πρέπει να εργαστούμε σκληρά στον άξονα των χωρών της Ανατολικής Μεσογείου» είπε χαρακτηριστικά και πρότεινε, «μια γραμμή εξωτερικής πολιτικής με στόχο την απομόνωση της Τουρκίας».

Η δεύτερη δήλωση ήρθε από την Ουάσινγκτον. Μιλώντας στην Jerusalem Post, ο Ισραηλινός Πρέσβης στις ΗΠΑ, Yechiel Leiter, παραδέχτηκε ανοιχτά ότι η ισραηλινή κυβέρνηση ασκούσε πιέσεις στις ΗΠΑ για να εμποδίσουν την πώληση του F-35 στην Τουρκία.

Και μέσα σε όλα αυτά μπήκε στο κάδρο και ο Έλληνας πρωθυπουργός ο οποίος στο σχετικό ρεπορτάζ (που συνοδεύεται από αναλυτικό βίντεο) μπήκαν και οι αγκαλιές Νετανιάχου - Μητσοτάκη.

