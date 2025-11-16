«Άνοιγμα» ενόψει των μετεκλογικών εξελίξεων;

Πέρασε απαρατήρητο, αλλά ίσως έχει μεγάλο ενδιαφέρον.

Ο λόγος για τα θερμά λόγια του Κυριάκου Μητσοτάκη προς τον Νίκο Ανδρουλάκη κατά τη διάρκεια της αντιπαράθεσής τους στην «Ώρα του πρωθυπουργού» την Παρασκευή στη Βουλή.

«Σας εντοπίζω ως έναν σύγχρονο πολιτικό και ως έναν πολιτικό αντίπαλο τον οποίο σέβομαι», είπε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Κάποιοι το θεώρησαν και ως «άνοιγμα» Μητσοτάκη στον Ανδρουλάκη ενόψει των μετεκλογικών εξελίξεων, καθώς η αυτοδυναμία με τα σημερινά δεδομένα είναι σχεδόν αδύνατη, ενώ το κοντινότερο κόμμα στη Νέα Δημοκρατία σύμφωνα τουλάχιστον με το Μαξίμου είναι το ΠΑΣΟΚ.

Και ίσως να έχουν και δίκιο όσοι πιστεύουν ότι ήταν «άνοιγμα» - και δημιουργία κλίματος...

Β.Σκ.