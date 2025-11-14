«Θα αφήσω σε άλλους το έργο της αποδόμησης του συγκεκριμένου βιβλίου» τόνισε, δηλώνοντας ότι δεν θα το διαβάσει...

Στη συζήτηση του πρωθυπουργού με τον Γιάννη Μπέζο έγινε αναφορά και στην «Ιθάκη», το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα που θα κυκλοφορήσει σε λίγες μέρες.

«Δε νομίζω πως το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα είναι από αυτά που θα διαβάσω», είπε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αφήνοντας να εννοηθεί πως δεν πρόκειται να ασχοληθεί με το περιεχόμενό του.

«Θα αφήσω σε άλλους το έργο της αποδόμησης του συγκεκριμένου βιβλίου», ανέφερε. «Έχω πάντα μια επιφύλαξη με πολιτικούς, που αγχώνονται να διαχειριστούν την υστεροφημία τους», πρόσθεσε ο πρωθυπουργός. «Την ιστορία σου τη γράφεις, όσο είσαι στην πολιτική, εάν σε πιάνει άγχος να ξαναγράφεις την ιστορία σου μάλλον κάτι δεν έκανες καλά».

