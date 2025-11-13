Στην τελική κορύφωση της επίθεσής του στην κυβέρνηση, ενώ την κατηγορούσε για προπαγάνδα γκεμπελικού τύπου, απαντώντας στα πυρά που δέχθηκε για την αναφορά του σε «εγκλήματα τιμής» στην Κρήτη, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκος Ανδρουλάκης, υπερέβη τον χρόνο που δικαιούταν και ο «κόφτης» τον τιμώρησε κλείνοντας το μικρόφωνό του.
Έτσι, εκεί που αναμενόταν ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου θα ήταν η πολιτική αρχηγός που θα βρισκόταν αντιμέτωπη με τον «κόφτη», ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έκανε την έκπληξη.
Μ.Ξ.