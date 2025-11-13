Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είναι ο πρώτος πολιτικός αρχηγός που βρέθηκε με το μικρόφωνο κλειστό.

Στην τελική κορύφωση της επίθεσής του στην κυβέρνηση, ενώ την κατηγορούσε για προπαγάνδα γκεμπελικού τύπου, απαντώντας στα πυρά που δέχθηκε για την αναφορά του σε «εγκλήματα τιμής» στην Κρήτη, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκος Ανδρουλάκης, υπερέβη τον χρόνο που δικαιούταν και ο «κόφτης» τον τιμώρησε κλείνοντας το μικρόφωνό του.

Έτσι, εκεί που αναμενόταν ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου θα ήταν η πολιτική αρχηγός που θα βρισκόταν αντιμέτωπη με τον «κόφτη», ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έκανε την έκπληξη.

Μ.Ξ.