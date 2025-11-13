Σύμφωνα με πληροφορίες από τη συνεδρίαση της Γραμματείας Οργανωτικού ΚΟΕΣ.

Ενας οδικός χάρτης μέχρι την πραγματοποίηση του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ παρουσιάστηκε στη συνεδρίαση της Γραμματείας Οργανωτικού της ΚΟΕΣ από τον Γραμματέα Γ. Βαρδακαστάνη.

Με βάση τα στάδια του προσυνεδριακού διαλόγου και τις εκδηλώσεις που θα γίνουν σε όλη την επικράτεια προκύπτει η εκτίμηση ότι το συνέδριο θα γίνει στο τέλος Μαρτίου.

Το κλίμα στη συνεδρίαση ήταν καλό και από μέλη προσκείμενα στον Χ. Δούκα και τον Π. Γερουλάνο δόθηκε έμφαση στην ανάγκη όσο το δυνατόν μεγαλύτερης συμπεριληπτικότητας στη σύνθεση των νέων κομματικών οργάνων και όσο το δυνατόν μεγαλύτερου ανοίγματος στην εκλογή συνέδρων.

Ε.Σ.