Μια δήλωση που θα προκαλέσει θόρυβο.

Το είπε στη συνέντευξή του στον τ/σ ΣΚΑΪ και πέρασε "στα ψιλά" γιατί από τη Χαριλάου Τρικούπη το άφησαν να το πάρει ο άνεμος. Ομως, αρκετές ώρες μετά άρχισε να γίνεται γνωστό στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ και να σχολιάζεται με απορία και δυσαρέσκεια.

Μιλώντας για το μακελειό στα Βορίζια, ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε συγκεκριμένα:

«Έχουμε μπερδέψει τα ‘’εγκλήματα τιμής’’ με τη στυγνή διαφθορά που αφορά συμμορίες, μη τα συγχέουμε όλα. Βεντέτα σημαίνει ‘’έγκλημα τιμής’’. Η Κρήτη έχει χαμηλότερο μέσο όρο ανθρωποκτονιών απ’ ό,τι η υπόλοιπη Ελλάδα. Δηλαδή, στην Κρήτη που αντιπροσωπεύει το 6% του συνολικού πληθυσμού, οι ανθρωποκτονίες είναι στο 2,5%".

Με ενδιαφέρον αναμένονται οι απαντήσεις που θα δώσουν βουλευτές και στελέχη του ΠΑΣΟΚ όταν θα καλούνται να σχολιάσουν τον συγκεκριμένο, αδιανόητο, ορισμό του προέδρου του ΠΑΣΟΚ για τη βεντέτα...

Ε.Σ.