Η πρώτη της τηλεοπτική συνέντευξη στον ΑΝΤ1.

Την Πέμπτη, στις 23:00, θα μεταδοθεί από τον ΑΝΤ1 η πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Αθήνα Κ. Γκιλφόιλ, στην δημοσιογράφο Μ. Σαράφογλου.

Εννοείται ότι στο παρασκήνιο δόθηκε μάχη μεταξύ καναλιών για την πρωτιά αλλά ο ΑΝΤ1 ήταν πολύ μπροστά στον ανταγωνισμό, δεδομένου ότι ο Θοδωρής Κυριακού, πρόεδρος του Ομίλου Antenna, είχε παραθέσει επίσημο δείπνο προς τιμήν του Doug Burgum, Υπουργού Εσωτερικών των ΗΠΑ, και του Chris Wright, Υπουργού Ενέργειας των ΗΠΑ, κατά τη διάρκεια της Διατλαντικής Διάσκεψης Συνεργασίας για την Ενέργεια στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας.

Για όσους αναρωτιούνται πώς αποφασίζει η Αμερικανίδα πρέσβειρα για τέτοια θέματα, η στήλη θυμίζει ότι ο συμπολίτης μας με τη μεγαλύτερη επιρροή αυτή την περίοδο στην Κ. Γκιλφόιλ είναι ο τραγουδιστής Κωνσταντίνος Αργυρός.

Ε.Σ.