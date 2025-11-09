Από το σάιτ του Ινστιτούτου- Η πρώτη εντός της εβδομάδας.

Δυο ακόμα προδημοσιεύσεις του βιβλίου «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα θα υπάρξουν το επόμενο διάστημα.

Και οι δυο από την ιστοσελίδα του Ινστιτούτου, καθώς τα αιτήματα για προδημοσίευση ήταν τόσα που ήταν αδύνατο να μην ήταν παραπονούμενα τα περισσότερα μέσα.

Η πρώτη δημοσίευση από τις δυο προδημοσιεύσεις, πάντως, θα γίνει -εκτός μεγάλου απροόπτου- αυτή την εβδομάδα.

Να θυμίσουμε πως το βιβλίο θα κυκλοφορήσει τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου και η πρώτη παρουσίασή του την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου στην Αθήνα στο θέατρο Παλλάς.

Τ.Τε.