Και ...δυο χρόνια!

7,8 εκατομμύρια θα κοστίσει τελικά στο κράτος η μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Δεν τα λες και λίγα.. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ η ΑΑΔΕ υποχρεώθηκε να προσλάβει εταιρείες και σειρά συμβούλων για να φέρει εις πέρας ένα τόσο μεγάλο project. Διότι , αφενός η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων είναι υποχρεωμένη να σκανάρει , δηλαδή να καταγράψει το σύνολο των στοιχείων που παραλαμβάνει από τον Οργανισμό. Από τα λογιστικά βιβλία τα στοιχεία ανά αγρότη μέχρι τις συμβάσεις και πάσης φύσεως δεδομένα από την ίδρυση του Οργανισμού μέχρι σήμερα.

Αφετέρου η ΑΑΔΕ πρέπει να αναδιοργανωθει ως υπηρεσία από την αρχή. Να προσαρμόσει τα συστήματα πληροφορικής της και όλες τις πλατφόρμες της στα δεδομένα του ΟΠΕΚΕΠΕ ώστε από εδώ και πέρα να μπορεί ο Οργανισμός να επικοινωνεί «αυτόματα» και ψηφιακά με σειρά δημοσίων υπηρεσιών. Όπως το κτηματολόγιο, τα δημόσια έσοδα , τις τράπεζες και όποιον άλλον φορέα χρειαστεί ώστε να γίνονται σωστά οι διασταυρώσεις για τις αγροτικές επιδοτήσεις και να μην υπαρχει πιθανοτητα νέας λοβιτούρας. Αλλιώς , πολύ απλά η Ε.Ε. δεν θα εγκρίνει την πιστοποίηση του νέου ΟΠΕΚΕΠΕ.

Πόσο θα διαρκέσει η μεταφορά; Δύο χρόνια.

Λ.Ι.