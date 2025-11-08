Η απουσία βουλευτών από τη συνέντευξη Χρυσοχοΐδη στην Κρήτη.

Μετά από πολλές εσωτερικές συσκέψεις με αφορμή την αιματοχυσία στην Κρήτη το Μαξίμου κατέληξε ότι δεν έχει και πολλούς άσσους στο μανίκι του για να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις βεντέτες στην Κρήτη.

Περισσότερη βαρύτητα έδωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μ. Χρυσοχοΐδης με την παρουσία του στην Κρήτη παρά με αυτά καθ ΄αυτά τα κυβερνητικά μέτρα που ανακοίνωσε. Ο υπουργός Δικαιοσύνης άλλωστε Γ. Φλωρίδης τους είχε ενημερώσει νωρίτερα ότι στο θέμα των ποινών η αυστηρότητα έχει εξαντληθεί προ πολλού.

Το πρόβλημα με την Κρήτη παραμένει στον τρόπο εφαρμογής των νόμων στην πράξη... Με το σύνολο των κυβερνητικών βουλευτών να απουσιάζουν εμφατικά από την δημόσια συζήτηση.

Λ.Ι.