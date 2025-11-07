Είναι σίγουρο πως η σχέση Καρυστιανού - Καραχάλιου, η οποία ήρθε πρόσφατα στη δημοσιότητα, δεν έχει φωτιστεί σε όλες της τις πτυχές, με ό,τι έχει γίνει γνωστό να προέρχεται κυρίως από τους ισχυρισμούς του επικοινωνιολόγου, που έχει ταχθεί δημόσια υπέρ του Αντώνη Σαμαρά.

Με ιδιαίτερο σκεπτικισμό και αιχμές για προβοκάτσια έχει υποδεχθεί η επικεφαλής του Συλλόγου για τα θύματα των Τεμπών, Μαρία Καρυστιανού τις αλλεπάλληλες, τις τελευταίες ημέρες, παρεμβάσεις του επικοινωνιολόγου Νίκου Καραχάλιου, αναφορικά με τα σενάρια που τη φέρουν να δημιουργεί πολιτικό φορέα.

Σε σχετική επικοινωνία που είχε το Dnews.gr με την κα Καρυστιανού, η ίδια αρκέστηκε σε ένα λακωνικό σχόλιο για τα όσα αναφέρει ο πρώην σύμβουλος του Κώστα Καραμανλή: «Κατά τη γνώμη μου τα κίνητρα του είναι παραπάνω από φανερά. Οι πολίτες είναι νοήμονες και τα καταλαβαίνουν όλα καλύτερα από εμάς» σημείωσε χαρακτηριστικά στο Dnews. Άνθρωποι από το περιβάλλον της σημειώνουν πως δεν προτίθεται να ανοίξει δημόσιο διάλογο στη βάση «κουτσομπολιών» και πως η ίδια «θα μιλήσει όταν έχει κάτι να πει».

Είναι σίγουρο πως η σχέση Καρυστιανού - Καραχάλιου, η οποία ήρθε πρόσφατα στη δημοσιότητα, δεν έχει φωτιστεί σε όλες της τις πτυχές, με ό,τι έχει γίνει γνωστό να προέρχεται κυρίως από τους ισχυρισμούς του επικοινωνιολόγου, που έχει ταχθεί δημόσια υπέρ του Αντώνη Σαμαρά. Συγκεκριμένα, κληθείς να σχολιάσει ποιον θα στήριζε μεταξύ Σαμαρά και Καρυστιανού, αν ο πρώην πρωθυπουργός αποφάσιζε να κάνει ένα νέο βήμα στην πολιτική, ο Καραχάλιος απάντησε: «Θα πόνταρα στο έμπειρο άλογο, στον άνθρωπο που κυβέρνησε τη χώρα με πυγμή και στον φίλο μου επί 30 χρόνια, που λέγεται Αντώνης Σαμαράς».

Υπενθυμίζεται πως ο Νίκος Καραχάλιος μετά την ανακοίνωσή του για την πλατφόρμα «Κύμα» και τις αντιδράσεις που πυροδότησε, ισχυρίστηκε πως ο ίδιος βρισκόταν σε συνεννόηση με την Πρόεδρο του Συλλόγου των Τεμπών για τη δημιουργία πολιτικού φορέα και πως «δύο φορές έκανε πίσω για το κόμμα», ενώ στη συνέχεια φέρονται να είχαν συμφωνήσει στη δημιουργία του κινήματος «Κύμα».

«Ο κ. Καραχάλιος μιλάει για κάτι υποθετικό, για κάτι που δεν υπάρχει. Δεν είναι αυτό που πρέπει να ασχοληθούμε αυτή τη στιγμή, η κοινωνία ζητάει να μάθει για τα σκάνδαλα» απάντησε η κα Καρυστιανού όταν ρωτήθηκε σχετικά σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Kontra, υπογραμμίζοντας πως «η λέξη κόμμα και το όνομά μου δεν είναι συμβατά».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αναφερόμενη σε προσπάθεια υπονόμευσης του έργου της, υπογράμμισε: «Φοβούνται τη δύναμη της κοινωνίας και προσπαθούν να αποδομήσουν τον σκοπό μας. Δολοφονίες χαρακτήρων, συκοφαντίες, ψεύδη, εδώ και 2,5 χρόνια προσπαθούν να με χτυπήσουν ακόμα και επαγγελματικά. Παρ' όλα αυτά, η προσπάθειά μου να δικαιώσω το παιδί μου είναι ιερή και τίποτα δεν με σταματάει».

Όσον αφορά πάντως στις σχετικές διαψεύσεις, ο επικοινωνιολόγος επιμένει, επικαλούμενος «εκατοντάδες μηνύματα στην ομαδική που είχαμε φτιάξει στο WhatsApp» οργανωτικού χαρακτήρα.

Ε.Σ