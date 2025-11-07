Τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της κυβέρνησης.

Το ταξίδι του Χρυσοχοΐδη στην Κρήτη επισπεύστηκε μεταξύ των άλλων και για ένα στόχο: Να προλάβει η κυβέρνηση την πρωτοβουλία Ανδρουλάκη να πραγματοποιήσει σύσκεψη με τους φορείς στην Κρήτη, σύσκεψη που είχε πραγματοποιηθεί για την προσεχή Δευτέρα.

Ο υπουργός Προστασίας βέβαια είχε προαναγγείλει τα μέτρα σε συνέντευξή του την Τρίτη στο ραδιοφωνικό σταθμό «Παραπολιτικά», όπως και την ενίσχυση του γραφείου του «ελληνικού FBI» στην Κρήτη.

Σε κάθε περίπτωση η κυβέρνηση προλαβαίνει τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.

Αυτά είναι και τα πλεονεκτήματά της, έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων. Ταυτόχρονα έχει και ένα ...μειονέκτημα, πρέπει να κάνει και πράξη τις εξαγγελίες της. Και αυτό είναι το ...δύσκολο!

Β.Σκ.