Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης, προβλέπει:
1. Εθελούσια αποχώρηση 47 εργαζομένων, προκειμένου ο αριθμός τους από 97 να πέσει στους 50. Εξ' αυτών των 50, οι 10 θα απασχολούνται στην Αυγή, ακόμα 10 στο Κόκκινο Θεσσαλονίκης και Πάτρας και οι υπόλοιποι 30 στο Κόκκινο.
2. Σταδιακή αποπληρωμή των δεδουλευμένων, με τον πρώτο μισθό να καταβάλλεται τις επόμενες ημέρες, όταν και θα καταβληθεί η επόμενη δόση της κρατικής επιχορήγησης.
3. Άμεση έναρξη του προγράμματος εθελουσίας εξόδου το προσεχές διάστημα, μετά την καταβολή της νέας δόσης της κρατικής επιχορήγησης.
Ε.Σ.