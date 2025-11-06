Σημαντική μείωση του αριθμού των εργαζομένων με μεγάλο πρόγραμμα εθελουσίας, ψηφιακή αναδιοργάνωση και ενίσχυση της εμπορικής εκμετάλλευσης των Μέσων προβλέπει το σχέδιο διάσωσης των κομματικών media που παρουσίασε χθες στην Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ ο Σωκράτης Φάμελλος με τον Γιάννη Μπουλέκο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης, προβλέπει:

1. Εθελούσια αποχώρηση 47 εργαζομένων, προκειμένου ο αριθμός τους από 97 να πέσει στους 50. Εξ' αυτών των 50, οι 10 θα απασχολούνται στην Αυγή, ακόμα 10 στο Κόκκινο Θεσσαλονίκης και Πάτρας και οι υπόλοιποι 30 στο Κόκκινο.

2. Σταδιακή αποπληρωμή των δεδουλευμένων, με τον πρώτο μισθό να καταβάλλεται τις επόμενες ημέρες, όταν και θα καταβληθεί η επόμενη δόση της κρατικής επιχορήγησης.

3. Άμεση έναρξη του προγράμματος εθελουσίας εξόδου το προσεχές διάστημα, μετά την καταβολή της νέας δόσης της κρατικής επιχορήγησης.

Ε.Σ.