Σε μιας υψηλής έντασης εκλογική αναμέτρηση, ο Ζοχράν Μαμντάνι επικράτησε του Άντριου Κουόμο και εξελέγη δήμαρχος της Νέας Υόρκης, σηματοδοτώντας μια νέα πολιτική εποχή για την πόλη. Ο Μαμντάνι, ο οποίος στηρίχθηκε από ένα ευρύ προοδευτικό κύμα, κατέγραψε σημαντικές επιδόσεις σε γειτονιές μεταναστών και εργατικών νοικοκυριών, μεταξύ των οποίων και η Αστόρια, όπου έλαβε μεγάλη στήριξη από την ελληνική ομογένεια.

Η ελληνική κοινότητα έπαιξε ενεργό ρόλο, καθώς ο Μαμντάνι δεν της ήταν άγνωστος. Την εκπροσωπούσε ήδη στην 36η Εκλογική Περιφέρεια και τις γειτονιές της Αστόριας, του Ντίτμαρς–Στάινγουεϊ και του Άστορια Χάιτς, ως τοπικός αξιωματούχος. Έτσι, πολλοί ομογενείς είδαν στο πρόσωπο του Μαμντάνι έναν άνθρωπο που κατανοεί βαθιά τα προβλήματα των μεταναστών και της εργατικής τάξης. Άλλωστε η προηγούμενη δραστηριότητά του στην προστασία ενοικιαστών από εξώσεις και η σταθερή παρουσία του στους δρόμους της γειτονιάς, σε κινητοποιήσεις και τοπικές πρωτοβουλίες, ενίσχυσαν το προφίλ του ως πολιτικού που βρίσκεται δίπλα στον πολίτη.

Θ.Κ.