Και ο ...Μητσοτάκης θεωρεί ότι η απόφαση είναι προβληματική!

Τι κι αν ο πρωθυπουργός επιχείρησε το πρωί της Δευτέρας να κλείσει το μέτωπο των ΕΛΤΑ..

Όταν έδωσε εντολή να σταματήσουν οι κόντρες μεταξύ των υπουργών αλλά και η πλειοδοσία της ευαισθησίας μεταξύ των βουλευτών δεν μπορούσε να φανταστεί το σφυροκόπημα που θα ακολουθούσε αργά το βράδυ.

Πάντως, έχει αξία ότι και ο ίδιος ο Κ. Μητσοτάκης φαίνεται να πιστεύει ότι η απόφαση των ΕΛΤΑ είναι προβληματική επισημαίνοντας ότι αγνοεί ανάγκες σε οριακές περιοχές όπως π.χ. το Άγιο Όρος.

Έτσι ζήτησε αναλυτική ενημέρωση των βουλευτών , ευρεία καμπάνια εκ μέρους των ΕΛΤΑ για να γνωρίζουν οι πολίτες πως θα εξυπηρετούνται εφεξής και παρουσίαση των στοιχείων για την πολιτική που ακολουθούν άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Λ.Ι.