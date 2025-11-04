Είχε λάβει σχεδόν ένα εκατομμύριο ευρώ με απευθείας αναθέσεις από τη διοίκηση των ΕΛΤΑ.

Μπορεί εν έτει 2025 οι αντιδράσεις γαλάζιων βουλευτών για τον ξαφνικό θάνατο στα ΕΛΤΑ να ήταν οργισμένες, ωστόσο το όχι και τόσο μακρινό τέλος του 2022 όταν είχαν πάρει μία πρόγευση της κακοδιαχείρισης που είχε στηθεί στον Οργανισμό, είχαν κινηθεί σε εντελώς διαφορετικά ντεσιμπέλ.

Ίσως αρκετοί να το έχουν ξεχάσει, αλλά ένας βουλευτής της ΝΔ οδηγήθηκε σε διαγραφή όταν αποκαλύφθηκε ότι είχε λάβει σχεδόν ένα εκατομμύριο ευρώ με απευθείας αναθέσεις από τη διοίκηση των ΕΛΤΑ. Πρόκειται για τον δικηγόρο και πρώην βουλευτή Γρεβενών, Ανδρέα Πάτση, ο οποίος είχε συνάψει 27 συμβάσεις «για την παροχή εξειδικευμένων νομικών υπηρεσιών για θέματα ευρωπαϊκού δικαίου, δικαίου ανταγωνισμού και κρατικών ενισχύσεων ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής» έναντι 821.877 ευρώ αθροιστικά.

Τότε, στο επίκεντρο των πυρών της αξιωματικής αντιπολίτευσης είχε βρεθεί και ο πρώην Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής και νυν Οικονομικών, κ. Κυριάκος Πιερρακάκης, ο οποίος όμως είχε απορρίψει τις κατηγορίες επικαλούμενος αναρμοδιότητα για την καθημερινή λειτουργία των ΕΛΤΑ.

Ν.Α.