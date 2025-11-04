Τι θα πει ο Χρήστος Σπίρτζης στο δεύτερο μέρος της κατάθεσής του.

Αν το πρώτο μέρος της κατάθεσης του Χρήστου Σπίρτζη ήταν η «προθέρμανση», τότε η συνέχεια στις 10 Νοεμβρίου προμηνύεται με πολύ μεγαλύτερη ένταση.

Στο ακροατήριο ήδη δόθηκε χθες η αίσθηση ότι ο πρώην υπουργός άφησε σκόπιμα «ανοιχτούς λογαριασμούς», προαναγγέλλοντας πιο αποκαλυπτικές τοποθετήσεις.

Και όπως σχολίαζαν όσοι παρακολούθησαν το πρώτο μέρος της διαδικασίας, οι αναφορές του για την τότε κυβέρνηση και προσωπικά για τον Κυριάκο Μητσοτάκη δεν ήταν καθόλου διακριτικοί: Ο κ. Σπίρτζης απέδωσε —βάσει της δικής του κατάθεσης— κεντρικό ρόλο στον πρώην πρωθυπουργό, κάνοντας λόγο για προσπάθεια αυστηρού ελέγχου σε καίριους θεσμούς, καθώς και στη δημόσια και οικονομική ζωή της χώρας .

Η επόμενη συνεδρίαση αποκτά επιπλέον ενδιαφέρον, λόγω της αναμενόμενης παρουσίας και του βασικού μετόχου της Intellexa, Ταλ Ντίλιαν.

Κάποιοι ήδη ψιθυρίζουν ότι η αίθουσα ίσως γίνει… πιο ηλεκτρισμένη, καθώς άλλο να αναφέρονται ονόματα και άλλο να βρίσκονται παρόντα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Όπως έλεγε χαμηλόφωνα έμπειρος παρατηρητής: «Στο πρώτο μέρος είδαμε τις προειδοποιητικές βολές. Τώρα έρχεται το κυρίως πιάτο».

Οψόμεθα...

Ε.Σ.