Αγωνία στο Μαξίμου για τις εξελίξεις.

Μεγάλη αγωνία επικρατεί στο Μαξίμου ενόψει της δεύτερης δικογραφίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δικογραφία που αναμένεται το επόμενο διάστημα να φτάσει στη Βουλή.

Και αυτό καθώς πληθαίνουν οι πληροφορίες πως η δυσκολία αυτή τη φορά θα είναι μεγαλύτερη για το κυβερνών κόμμα.

Οι πληροφορίες πάντως είναι συγκεχυμένες.

Άλλες επιμένουν πως στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ανώτερο «γαλάζιο» κομματικό στέλεχος, που είναι και βουλευτής από τον κάμπο, άλλες κάνουν λόγο για υπουργό που είναι κοντά στο αντικείμενο- επίσης από Θεσσαλία- και άλλες πως πρόκειται... και για τις δυο παραπάνω περιπτώσεις.

Κυριακή κοντή γιορτή...

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Β.Σκ.