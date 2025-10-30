Τι θα εξαγγείλουν πρωθυπουργός και υπουργός Ενέργειας.

Μέτρα για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας – κυρίως στην Αττική – ανακοινώνουν σήμερα ο πρωθυπουργός και ο υπουργός Ενέργειας Στ. Παπασταύρου. Τα μέτρα ύψους 2,5 δις έχουν σκοπό να αντιμετωπίσουν συνολικά το πρόβλημα και να βρουν λύσεις για εξοικονόμηση νερού σε βάθος 20ετίας. Αυτό που αξίζει να συγκρατήσουμε είναι ότι το εν λόγω επενδυτικό σχέδιο θα χρηματοδοτηθεί εν μέρει και από εθνικούς πόρους αυξάνοντας άμεσα τα τιμολόγια νερού.

Η κυβέρνηση κάνει λόγο για «μικρή αύξηση» επισημαίνοντας ότι θα πρόκειται για την πρώτη αύξηση της ΕΥΔΑΠ μετά από 20 χρόνια.

Λ.Ι.