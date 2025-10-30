Ο ομογενής μεγιστάνας, υποστηρικτής του Τραμπ, δίνει μάχη κατά της εκλογής του Ζ. Μαμντάνι στη Νέα Υόρκη.

Ο Τζον Κατσιματίδης, σημαντικός επιχειρηματίας και ιδιοκτήτης ραδιοφωνικού σταθμού, έγινε ευρέως γνωστός στη χώρα μας λόγω της πρόσβασης στον Λευκό Οίκο που απέκτησε μετά την ενεργό στήριξη, προεκλογικά, του Ντ. Τραμπ.

Οι δημοτικές εκλογές στη Νέα Υόρκη (4/11) είναι κρίσιμες γιατί υπάρχουν ισχυρές πιθανότητες να κερδίσει ο 34χρονος μουσουλμάνος Ινδοαμερικανός Ζ. Μαμντάνι που ανήκει στην αριστερή πτέρυγα των Δημοκρατικών.

Ο Τζον Κατσιματίδης υποστηρίζει τον αντίπαλό του, πρώην κυβερνήτη, Αντριου Κουόμο, και τέθηκε επικεφαλής συνέντευξης τύπου υπέρ της υποψηφιότητάς του, καλώντας τους δημότες της Νέας Υόρκης να ακολουθήσουν την "κοινή λογική" για να αποφευχθούν "ακραίες λύσεις".

Αν ο Μαμντάνι γίνει δήμαρχος Νέας Υόρκης, θα είναι η πρώτη σοβαρή ήττα του Τραμπ μετά την εκλογική του νίκη.

Α.Σ.