Ο δήμαρχος Λυκόβρυσης-Πεύκης Μάριος Ψυχάλης έχει κάνει σπουδαία δουλειά μέσα σε δύο χρόνια.

Η γειτονιά μου είχε τεράστιο πρόβλημα καθαριότητας, προσβασιμότητας (λόγω ζημιών στα πεζοδρόμια), φωτισμού (το βράδυ), καταστροφής ελεύθερων χώρων (με πάρκα που λειτουργούσαν σαν μικρές χωματερές).

Ο βασικός λόγος που κέρδισε τις εκλογές στον Δήμο Λυκόβρυσης-Πεύκης, το 2023, ένας ανεξάρτητος υποψήφιος, ο Μάριος Ψυχάλης, ήταν η απόγνωση πολλών δημοτών που εμπιστεύτηκαν έναν τεχνοκράτη με συγκροτημένο πρόγραμμα και χωρίς επικοινωνιακή δύναμη, μήπως και αλλάξει κάτι στην καθημερινότητά τους.

Δύο χρόνια μετά η αλλαγή είναι ορατή, ειδικά στον τομέα της καθαριότητας, του φωτισμού και της φροντίδας των δημόσιων χώρων.

Α.Σ.