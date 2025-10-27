Ποιον πραγματικά στοχεύει ο Αλιβιζάτος κατηγορώντας Καραμανλή και Σαμαρά για καταστροφολογία...

Να δεχθούμε κατ΄ αρχήν πως είναι αγνές οι προθέσεις του και ο Νίκος Αλιβιζάτος δεν έχει στόχο να αποτελέσει τον απολογητή της κυβέρνησης, όπως εξαρχής διατείνεται ο ίδιος στο ξεκίνημα κιόλας του άρθρου του στην «Καθημερινή της Κυριακής». Παρότι κατηγορεί τον Κώστα Καραμανλή και τον Αντώνη Σαμαρά για «καταστροφολογία», γι΄ αυτό δηλαδή που ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν μπορεί να κατηγορήσει ευθέως δημοσίως τους δυο πρώην πρωθυπουργούς.

Καραμανλής και Σαμαράς, ωστόσο, έχουν καιρό να τοποθετηθούν δημοσίως για την πολιτική κατάσταση και είναι απορίας άξιον πώς επέλεξε τώρα να τους απαντήσει.

Ο τελευταίος που δήλωσε τελευταία πως η χώρα δεν είναι διακυβερνήσιμη είναι ο Ευάγγελος Βενιζέλος.

Μήπως κατ΄ ουσίαν αυτόν θέλει να επιπλήξει ο εκ των κορυφαίων συνταγματολόγων;

Λέμε τώρα...

Τ.Τε.