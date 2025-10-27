Στην πρώτη της συνέντευξη στο VOGUE διαμηνύει πως είναι στην Ελλάδα για να υπηρετήσει τα αμερικανικά συμφέροντα.

Έχει όντως ενδιαφέρον η πρώτη συνέντευξη της νέας πρέσβειρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα στο VOGUE και την Ηλιάνα Μάγρα.

Αφού διαμηνύει ότι ο ρόλος της είναι να υπερασπιστεί τα αμερικανικά συμφέροντα στη χώρα μας -τις αμερικάνικες επιχειρήσεις, την αμερικανική οικονομία και ενέργεια- δεν διστάζει να αναφερθεί και στο μεγαλύτερο προσόν της Αθήνας.

«Είναι πολύ σημαντικό όταν εστιάζουμε στη συγκεκριμένη περιοχή, να κατανοούμε ποιος σύμμαχος έχει ξεπεράσει τις προσδοκίες μας. ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση -πολλές χώρες είναι μέλη τους. Αλλά ποια έχει κάνει πραγματικά ό,τι καλύτερο μπορούσε για να είναι ένας δυνατός, στρατηγικός εταίρος των ΗΠΑ; Η Ελλάδα κάθε φορά. Δίνετε το 3,1% του ΑΕΠ σας σε στρατιωτικές και αμυντικές δαπάνες -αυτό δείχνει δέσμευση στις ΗΠΑ και την επιθυμία να συνεχιστεί αυτή η σχέση».

Όχι, να μην νομίζετε...

Β.Σκ.