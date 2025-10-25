Είναι η ανώτατη ποινή που μπορεί να επιβάλλει ο Δήμος Αθηναίων.

Πρώτα στέλνει αίτημα η ΕΛ.ΑΣ στον Δήμο Αθηναίων, μετά περνά η πενθήμερη προθεσμία που προβλέπεται από το νόμο και ύστερα μπαίνει προσωρινό λουκέτο. Η απόφαση έχει ληφθεί και το κλαμπ έξω από το οποίο πέθανε η 16χρονη μαθήτρια θα κλείσει για εξήντα μέρες. Είναι η πιο αυστηρή κύρωση που μπορεί να επιβληθεί από τον Δήμο Αθηναίων.

Με την ευκαιρία του φοβερού γεγονότος που ανέδειξε την ασυδοσία που επικρατεί στο χώρο της νύχτας, ειδικά όταν πρόκειται για διασκέδαση ανηλίκων, θα ήταν μια καλή ευκαιρία για να επανεξεταστεί το νομοθετικό πλαίσιο στην πρόληψη και την καταστολή της αυθαιρεσίας.

Αλλά τίποτα τέτοιο δεν συμβαίνει.

Α.Σ.