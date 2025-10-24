Ο Π. Λάμπρου, ετών 81, επικεφαλής της επιτροπής ψηφοδελτίων του ΠΑΣΟΚ.

«Αναγέρωση»... Αυτός ο νεολογισμός κυκλοφορεί στους διαδρόμους της κεντροαριστεράς από την ώρα που έγιναν γνωστές οι αλλαγές στην Χαριλάου Τρικούπη. Εκπληξη ήταν η τοποθέτηση ως επικεφαλής της επιτροπής ψηφοδελτίων του ιδρυτικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ Π. Λάμπρου, ιστορικού φίλου του Κ. Λαλιώτη.

Νεότερός του αλλά επίσης παλιός, ο Κ. Σκανδαλίδης που προορίζεται για την επιτροπή διεύρυνσης, ενώ ο νέος διευθυντής του γραφείου του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Γ. Παπαβασιλείου, ήταν υποψήφιος βουλευτής το 1990.

Ο Ν. Ανδρουλάκης όταν ανέλαβε την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ είχε κάνει θετική έκπληξη αναδεικνύοντας νέα πρόσωπα με ικανότητες όπως ο Δ. Μάντζος, ο Π. Δουδωνής, ο Θ. Γλαβίνας και συνέχισε με την Σ. Μουρελάτου, τον Κ. Τσουκαλά κα.

Ο συνδυασμός «νέου» και «παλιού», όταν το «παλιό» εκφράζεται από τον Σταύρο Μπένο έχει νόημα, αλλά και η «δοσολογία» έχει αξία.

A.Σ.