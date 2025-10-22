Σε διαφορετικές εκδηλώσεις, την ίδια ώρα.

Στις 18.00 στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου της Πάτρας, με πρωτοβουλία του Ιδρύματος Ανδρέα Παπανδρέου, θα πραγματοποιηθεί συζήτηση για την αξιοπιστία της ενημέρωσης στον καιρό των Fake News. Θα μιλήσουν ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας και ο πρώην πρωθυπουργός, βουλευτής Αχαΐας του ΠΑΣΟΚ, Γιώργο Παπανδρέου, οι οποίοι συχνά συναντιούνται, με διάφορες αφορμές.

Λίγο πιο μακριά, στην αίθουσα τελετών “Οδυσσέας Ελύτης” του Πανεπιστημίου Πατρών ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ευάγγελος Βενιζέλος και η πρώην ΥΠΕΞ Ντόρα Μπακογιάννη θα μιλήσουν σε εκδήλωση που διοργανώνει το Σώμα Ομοτίμων Καθηγητών του Πανεπιστημίου Πατρών (ΣΟΚΠΠ), για τον ελληνικό αντίκτυπο των γεωπολιτικών εξελίξεων.

Ενδιαφέρουσες συναντήσεις, ενδιαφέρουσες συζητήσεις, ενδιαφέρουσες συμπτώσεις.

Α.Σ.