Για την άποψή του ότι «η χώρα είναι μη διακυβερνήσιμη».

Στη συνέντευξή του στον ρ/σ ΣΚΑΪ και τον Άρη Πορτοσάλτε, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, έδειξε πόσο έχει ενοχληθεί από την άποψη που διατύπωσε ο Ευάγγελος Βενιζέλος ότι «η χώρα είναι μη διακυβερνήσιμη» (Ertnews, Γ. Κουβαράς). Υποστήριξε ότι η αντιπολίτευση και όχι η χώρα βρίσκεται σε πολιτικό αδιέξοδο, με το επιχείρημα ότι η κυβέρνηση είναι σταθερή εδώ και εξήμιση χρόνια, κάτι που αποτελεί εξαίρεση για την Ευρώπη. Επικαλέστηκε, μάλιστα, τις δημοσκοπήσεις που δείχνουν ότι η ΝΔ προηγείται με μεγάλη διαφορά από το δεύτερο κόμμα.

Ενδεικτικό του εκνευρισμού του είναι ότι τη μια ανέφερε ότι «ακόμη και σοβαροί άνθρωποι» λένε αυτά, «φωτογραφίζοντας» τον Ευάγγελο Βενιζέλο, την άλλη έκανε λόγο για «σχολιαστές».

Το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση του Κύκλου Ιδεών με θέμα «το αδιέξοδο της χώρας που αποτυπώνουν οι δημοσκοπήσεις», στην οποία θα μιλήσει, μεταξύ άλλων, ο Ευ. Βενιζέλος.

Εκεί, προφανώς, θα δώσει την απάντησή του.

Α.Σ.