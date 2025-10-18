«Μα δεν έπεσαν για την πατρίδα»!

Απίστευτη αθλιότητα από τον γραμματέα Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας της ΝΔ για τα νεκρά παιδιά των Τεμπών Βασίλη Φεύγα.

«Εκεί (σσ στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη) είναι τα ονόματα παιδιών που έπεσαν για την πατρίδα. Τα παιδιά των παιδιών δεν έπεσαν για την πατρίδα. Να λέμε αλήθειες» είπε σε τηλεοπτική του εμφάνιση στον Σ. Κοτρώτσο!

Το κακό για τον Β. Φεύγα είναι πως αυτά τα παιδιά σκοτώθηκαν από λάθη και παραλείψεις ορισμένων που κυβερνούν.

Αυτό που προσπαθεί να συγκαλύψει ο γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού και όσοι τον κρατούν στη θέση του.

