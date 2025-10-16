Θετική στάση, με επισήμανση του πραγματικού οφέλους για τα εισοδήματα.

Στο τέλος Οκτωβρίου ή στις αρχές Νοεμβρίου θα έρθουν στην ολομέλεια της Βουλής προς ψήφιση τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στην ΔΕΘ.

Το ΠΑΣΟΚ θα υπερψηφίσει όλες τις φοροελαφρύνσεις παρουσιάζοντας παράλληλα μια τεκμηριωμένη ανάλυση της πραγματικής στήριξης των εισοδημάτων που προκύπτει με συνεκτίμηση του ύψους του πληθωρισμού. Και θα προσπαθήσουν να αποδείξουν πειστικά ότι το τελικό όφελος για τις περισσότερες κατηγορίες εργαζομένων είναι μηδαμινό.

Την ευθύνη της προετοιμασίας έχει ο τομεάρχης οικονομικών, βουλευτής Κοζάνης, Π. Κουκουλόπουλος.

Α.Σ.