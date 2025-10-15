Η εμφάνιση του Αντώνη Σαμαρά ήταν στην ομιλία του Κώστα Καραμανλή για την Άννα Ψαρούδα Μπενάκη.

Στην Παλαιά Βουλή και σε εκδήλωση για την Άννα Ψαρούδα Μπενάκη μίλησε απόψε ο Κώστας Καραμανλής ασκώντας σκληρή κριτική στην κυβέρνηση. Όπως μεταξύ άλλων σημείωσε η αποκατάσταση του σεβασμού και της εμπιστοσύνης των πολιτών απαιτεί εργώδη και τιτάνια προσπάθεια. «Αν αποβεί ανέφικτη ή άκαρπη οδεύουμε προς μείζονα θεσμική κρίση. Αν υποτιμηθεί ή αγνοηθεί βαδίζουμε ολοταχώς σε πολιτική κρίση πρώτου μεγέθους. Σημειώνω, ότι η ιστορία μας διδάσκει ότι τέτοιου είδους κρίσεις, στην περίπτωση της Ελλάδας λόγω πρωτίστως γεωπολιτικών συνθηκών, συμπίπτουν σχεδόν πάντοτε με εθνικές κρίσεις».

Μεταξύ πάντως όσων χειροκρότησαν με θέρμη την ομιλία του πρώην πρωθυπουργού ήταν ο Αντώνης Σαμαράς ο οποίος βρέθηκε στην Παλαιά Βουλή.

Όπως αποτυπώθηκε και στον φωτογραφικό φακό Καραμανλής και Σαμαράς είχαν θερμή χειραψία, συνοδευόμενη από ζεστά χαμόγελα.