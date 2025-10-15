Και Διαμαντοπούλου και Καστανίδης στην ιδρυτική εκδήλωση του νέου think tank, Progressive Lab, στο οποίο έχει κεντρικό ρόλο ο πρώην ΥΠΟΙΚ.

Το θέμα της συζήτησης, «τι είναι προοδευτικό σήμερα», απασχολεί όλους τους ενδιαφερόμενους για την ανασύνθεση και ισχυροποίηση του προοδευτικού χώρου. Πόσο μάλλον όταν στον διάλογο, εκτός από τον Φίλιππο Σαχινίδη, συμμετείχαν πρόσωπα με συγκροτημένη άποψη όπως η συγγραφέας Λένα Διβάνη, ο συνταγματολόγος Γ. Σωτηρέλης, ο πανεπιστημιακός Αρ. Πασσάς, με συντονιστή τον δημοσιογράφο Π. Μανδραβέλη.

Η πρώτη εκδήλωση του Progressive Lab, με την παρουσίαση έρευνας από τον πολιτικό αναλυτή Χ. Ιωάννου, είχε αναμφισβήτητη επιτυχία, όχι μόνο λόγω της μεγάλης προσέλευσης αλλά και λόγω των συζητήσεων που πυροδότησε μετά.

Στο Ωδείο Αθηνών συναντήθηκαν όλες οι γενιές του ΠΑΣΟΚ: Για παράδειγμα, ο Κώστας Λαλιώτης με τον Μανώλη Χριστοδουλάκη και ο Δ. Ρέππας με τον Π. Βλάχο. Συναντήθηκαν επίσης εκπρόσωποι διαφορετικών τάσεων: Για παράδειγμα, η Άννα Διαμαντοπούλου με τον Χάρη Καστανίδη, ο Στέφανος Παραστατίδης με τον Χρήστο Πρωτόπαπα.

Δεν ήταν εκεί οι στενοί συνεργάτες του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη, κάτι που δείχνει ότι η απόσταση ανάμεσα στην Χαριλάου Τρικούπη και τον πρώην ΥΠΟΙΚ παραμένει μεγάλη.

Η επιτυχία της εκδήλωσης μπορεί να φέρει δεύτερες σκέψεις...

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Α.Σ.