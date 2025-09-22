Στόχος είναι η συμβολή «στη διαμόρφωση ενός προοδευτικού υποδείγματος διακυβέρνησης που απαντά στα πραγματικά προβλήματα της καθημερινότητας των πολιτών, με την Πολιτική, όχι μακριά από αυτήν». Η δουλειά τους «βασίζεται σε επιστημονικές έρευνες, οι οποίες μεταφράζονται σε εφαρμόσιμες λύσεις και συγκεκριμένες πολιτικές προτάσεις».
Τις επόμενες ημέρες θα παρουσιαστεί η πρώτη τους έρευνα, που θα αποτελέσει και τον τρόπο να συστηθούμε επίσημα στο κοινό.
Στην Οργανωτική και τη Επιστημονική Επιτροπή συμμετέχουν διακεκριμένοι επιστήμονες με προοδευτικό προσανατολισμό.
Σε κεντρικό ρόλο, ο πρώην ΥΠΟΙΚ Φίλιππος Σαχινίδης, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, που αποτελεί κόκκινο πανί για την Χαριλάου Τρικούπη από τότε που έθεσε θέμα ελλείμματος δημοκρατίας στην εσωκομματική λειτουργία.
Α.Σ.
Οργανωτική Επιτροπή
- Παπαδόπουλος Γιώργος - Δικηγόρος, Πρόεδρος
- Γουρδομιχάλη Όλγα - Βιολόγος - Διδάκτωρ Νευροεπιστημών, Αντιπρόεδρος
- Βίλλιου Δήμητρα - Στέλεχος Επικοινωνίας & Στρατηγικής, Γενική
Γραμματέας
- Βαρελάς Σωτήριος - Αναπληρωτής Καθηγητής ΠΑΠΕΙ, Μέλος
- Μαϊτός Νίκος - Πολιτικός Επιστήμων - Οικονομολόγος, Μέλος
- Σερέπας Θανάσης - Ηλεκτρονικός Μηχανικός - Επιχειρηματίας, Μέλος
- Ψυχής Πέτρος - Μαθηματικός - Επιχειρησιακός Ερευνητής, Μέλος
Συντονιστής Επιστημονικής Επιτροπής
- Σαχινίδης Φίλιππος – Οικονομολόγος
Επιστημονική Επιτροπή
- Αρβανίτη Ευγενία – Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Πατρών στη Διαπολιτισμικότητα και Ετερότητα στην Εκπαίδευση
- Βαβάτσικος Θάνος – Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, ΔΠΘ
- Γαζή Αγγελική – Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού, Πάντειο Πανεπιστήμιο
- Καρατζογιάννη Αθηνά – Τακτική Καθηγήτρια Τεχνολογίας και Κοινωνίας, Πανεπιστήμιο Λέστερ
- Κοσμίδης Σπύρος – Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Οξφόρδης
- Κουτεντάκης Φραγκίσκος – Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Κρήτης
- Κουτμερίδης Θοδωρής – Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Γλασκώβης
- Κουτσούρης Δημήτριος-Διονύσιος – Ομότιμος Καθηγητής, ΕΜΠ
- Μανιούδης Μανόλης – Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πατρών
- Μητράκος Θεόδωρος – Οικονομολόγος, Διευθυντής-Σύμβουλος, πρώην Υποδιοικητής Τράπεζας Ελλάδος
- Οικονομίδης Γιώργος – Καθηγητής, ΟΠΑ
- Πασσάς Αργύρης – Ομότιμος Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο
- Σούλτης Γεώργιος – Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Λάρισας, Συνταξιούχος
- Τζάβαλης Ηλίας – Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, ΟΠΑ
- Χούτας Νίκος – Διδάκτορας Νεότερης Ιστορίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Εκπαιδευτικός Κοινωνικών Επιστημών