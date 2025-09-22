Progressive Lab, είναι το όνομα ενός νέου think tank- κόμβου ιδεών, έρευνας και πολιτικών προτάσεων γύρω από την Πρόοδο και τον Σοσιαλισμό.

Στόχος είναι η συμβολή «στη διαμόρφωση ενός προοδευτικού υποδείγματος διακυβέρνησης που απαντά στα πραγματικά προβλήματα της καθημερινότητας των πολιτών, με την Πολιτική, όχι μακριά από αυτήν». Η δουλειά τους «βασίζεται σε επιστημονικές έρευνες, οι οποίες μεταφράζονται σε εφαρμόσιμες λύσεις και συγκεκριμένες πολιτικές προτάσεις».

Τις επόμενες ημέρες θα παρουσιαστεί η πρώτη τους έρευνα, που θα αποτελέσει και τον τρόπο να συστηθούμε επίσημα στο κοινό.

Στην Οργανωτική και τη Επιστημονική Επιτροπή συμμετέχουν διακεκριμένοι επιστήμονες με προοδευτικό προσανατολισμό.

Σε κεντρικό ρόλο, ο πρώην ΥΠΟΙΚ Φίλιππος Σαχινίδης, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, που αποτελεί κόκκινο πανί για την Χαριλάου Τρικούπη από τότε που έθεσε θέμα ελλείμματος δημοκρατίας στην εσωκομματική λειτουργία.

Α.Σ.

Οργανωτική Επιτροπή

Παπαδόπουλος Γιώργος - Δικηγόρος, Πρόεδρος

Γουρδομιχάλη Όλγα - Βιολόγος - Διδάκτωρ Νευροεπιστημών, Αντιπρόεδρος

Βίλλιου Δήμητρα - Στέλεχος Επικοινωνίας & Στρατηγικής, Γενική

Γραμματέας

Βαρελάς Σωτήριος - Αναπληρωτής Καθηγητής ΠΑΠΕΙ, Μέλος

Μαϊτός Νίκος - Πολιτικός Επιστήμων - Οικονομολόγος, Μέλος

Σερέπας Θανάσης - Ηλεκτρονικός Μηχανικός - Επιχειρηματίας, Μέλος

Ψυχής Πέτρος - Μαθηματικός - Επιχειρησιακός Ερευνητής, Μέλος

Συντονιστής Επιστημονικής Επιτροπής

Σαχινίδης Φίλιππος – Οικονομολόγος

Επιστημονική Επιτροπή

Αρβανίτη Ευγενία – Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Πατρών στη Διαπολιτισμικότητα και Ετερότητα στην Εκπαίδευση