Την Τρίτη, στις 19:30, στο Ωδείο Αθηνών, θα συζητηθεί τι σημαίνει πρόοδος στον δημόσιο διάλογο, στην κοινωνία και στην πολιτική σήμερα, με ομιλητές: Λένα Διβάνη – Συγγραφέας, τ. Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Αθηνών
Αργύρης Γ. Πασσάς – Ομότιμος Καθηγητής Κρατικής Διοίκησης & Ευρωπαϊκής Ενοποίησης, Πάντειο Πανεπιστήμιο
Φίλιππος Σαχινίδης – Οικονομολόγος, πρώην Υπουργός Οικονομικών
Γιώργος Σωτηρέλης – Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου, ΕΚΠΑ
Πάσχος Μανδραβέλης – Δημοσιογράφος (Συντονιστής)
Επειδή ο Φίλιππος Σαχινίδης είναι μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, σε μεγάλη απόσταση από την Χαριλάου Τρικούπη, και επειδή ο Γ. Σωτηρέλης είναι ένα πρόσωπο με ισχυρή πολιτική άποψη, η εκδήλωση θα έχει ενδιαφέρον και υπό το φως της νέας δυναμικής που έχει αποκτήσει η συζήτηση για τις προοδευτικές συγκλίσεις.
Α.Σ.