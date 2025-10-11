Μια απάντηση θα δοθεί στην ιδρυτική εκδήλωση του νέου think tank Progressive Lab στο οποίο έχει κεντρικό ρόλο ο Φ. Σαχινίδης.

Την Τρίτη, στις 19:30, στο Ωδείο Αθηνών, θα συζητηθεί τι σημαίνει πρόοδος στον δημόσιο διάλογο, στην κοινωνία και στην πολιτική σήμερα, με ομιλητές: Λένα Διβάνη – Συγγραφέας, τ. Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Αθηνών

Αργύρης Γ. Πασσάς – Ομότιμος Καθηγητής Κρατικής Διοίκησης & Ευρωπαϊκής Ενοποίησης, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Φίλιππος Σαχινίδης – Οικονομολόγος, πρώην Υπουργός Οικονομικών

Γιώργος Σωτηρέλης – Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου, ΕΚΠΑ

Πάσχος Μανδραβέλης – Δημοσιογράφος (Συντονιστής)

Επειδή ο Φίλιππος Σαχινίδης είναι μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, σε μεγάλη απόσταση από την Χαριλάου Τρικούπη, και επειδή ο Γ. Σωτηρέλης είναι ένα πρόσωπο με ισχυρή πολιτική άποψη, η εκδήλωση θα έχει ενδιαφέρον και υπό το φως της νέας δυναμικής που έχει αποκτήσει η συζήτηση για τις προοδευτικές συγκλίσεις.

Α.Σ.