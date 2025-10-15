Αν και το γεγονός αντιμετωπίζεται από το Μαξίμου ως ήσσονος σημασίας θέμα έχει την αξία του ότι η αναφορά του ΠτΔ δεν ήταν προσυνεννοημένη και δεν πέρασε απαρατήρητη από τα ραντάρ του Μαξίμου...

Η διπλή αναφορά – παραίνεση του Προέδρου της Δημοκρατίας στον πρωθυπουργό να «δώσει χρόνο στον δημόσιο διάλογο» προτού καταλήξει στην οριστική τροπολογία για την προστασία του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη δεν ακούστηκε «εύηχα» στο Μαξίμου. Παρότι κυβερνητικοί παράγοντες υποβαθμίζουν το θέμα εντούτοις σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews εκφράστηκε κάποιος προβληματισμός -αν όχι ενόχληση- για την στάση του Προέδρου.

Ο Κ. Τασούλας από την πλευρά του φυσικά και συμφωνεί με την συγκεκριμένη πρωτοβουλία να περιφρουρηθεί η ιερότητα του μνημείου. Εξάλλου ήταν εκείνος που ήρθε αντιμέτωπος με το πρόβλημα όταν – λόγω των συγκεντρώσεων – υπήρξαν φορές που η αλλαγή της Προεδρικής Φρουράς γινόταν μετ’ εμποδίων. Επίσης γνωρίζει από πρώτο χέρι το κουβάρι των αρμοδιοτήτων στο μνημείο από την εποχή που ήταν Πρόεδρος της βουλής.

Υπ΄ αυτήν την έννοια η παραίνεση του Προέδρου -σύμφωνα με πληροφορίες -συνδέεται αποκλειστικά με την καλύτερη δυνατή προετοιμασία της συγκεκριμένης νομοθετικής πρωτοβουλίας ώστε να είναι σαφές ποιος κάνει τι …

