Ένας θεσμός υψίστης συμβολικής, σημειολογικής, εθνικής και πολιτικής σημασίας δεν μπορεί να αναλώνεται, κατά τη γνώμη μας, συμμετέχοντας στο πολιτικό παίγνιο και αξιολογώντας αν είναι καλή η κυβέρνηση και κακή η αντιπολίτευση, ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

«Με όποιον αποδέχεται το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, θεωρεί ότι η μόνη λύση είναι η αυτόνομη κάθοδος του ΠΑΣΟΚ και συμπαρατάσσεται σε αυτήν και στηρίζει τον Νίκο Ανδρουλάκη για Πρωθυπουργό, προφανώς μπορούμε να κάνουμε διάλογο. Τόσο απλά και τόσο ωραία», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στο ΕΡΤΝews για το ενδεχόμενο διαλόγου με ευρύτερες δυνάμεις της κεντροαριστεράς

«Τα μεγάλα κόμματα δεν ετεροκαθορίζονται. Έχουν πολιτικό πρόγραμμα, σχέδιο, ιδεολογία, αρχηγό και ψηφοδέλτιο. Εμείς το διάλογο τον επιζητήσαμε ακόμα και με την κυβέρνηση στο θέμα του δημογραφικού και τον αρνήθηκε, κάνοντας του κεφαλιού της με τα γνωστά αποτελέσματα της συνεχούς μείωσης των γεννήσεων στη χώρα μας», πρόσθεσε.



Στον απόηχο της σημερινής συνέντευξης του Κυριάκου Μητσοτάκη στην ΕΡΤ, ο Κώστας Τσουκαλάς αναφέρθηκε, κατ’ αρχάς, στο στεγαστικό, όπου «θα έρθει να παρουσιάσει ημίμετρα στα συντρίμμια των ήδη αποτυχημένων ημίμετρων που έχει εφαρμόσει ήδη, με τα γνωστά αποτελέσματα που δείχνουν τη χώρα μας ουραγό στις γεννήσεις, πρωταθλήτρια στο κόστος στέγασης αναλογικά με το εισόδημα, αρνητική πρωταθλήτρια στην αγοραστική δύναμη, αρνητική πρωταθλήτρια στο ρυθμό αύξησης του μισθού, αρνητική στην ακρίβεια. Όλα αυτά δεν έγιναν από μόνα τους».

Μίλησε, παράλληλα, για το πρόγραμμα «Σπίτι Μου 2» που ανακοινώθηκε τον περασμένο Δεκέμβρη, επισημαίνοντας: «Έχουν περάσει δέκα μήνες, όπου έχουμε 10,5% αύξηση στα νεόδμητα, 8,5% στα παλιά, 7,5 % στα ενοίκια. Είμαστε η χώρα όπου, ακόμα και να πάρει κάποιος δάνειο για σπίτι 70 τ.μ., είμαστε οι πιο ακριβοί μαζί με το Άμστερνταμ στο να πληρωθεί το δάνειο. Θέλει 15,5 χρόνια ο μέσος Έλληνας να ξεπληρώσει δάνειο για αγορά κατοικίας 70 τ.μ. την ώρα που ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι 8 ή 9 χρόνια. Είχαμε πει, όσο επιδοτείς μόνο τη ζήτηση και δεν δίνεις κίνητρα ή δεν υποστηρίζεις την αύξηση κατοικιών, δεν θα λύνεται το ζήτημα. Και μιλήσαμε από την αρχή για ένα εμπροσθοβαρές σχέδιο δημιουργίας νέων κατοικιών ή αξιοποίησης υφιστάμενων μέσω ανακαίνισης. Η Ισπανία έδωσε ένα δις από το Ταμείο Ανάκαμψης στα προγράμματα αυτά. Ρωτήστε την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό πόσα έδωσε. Με το “Σπίτι Μου 2” μόνο επιτόκιο επιδοτείς. Είναι δάνεια. Δεν είναι δημιουργία νέων κατοικιών. Είναι ότι, αν εσύ πας στην τράπεζα και σε επιλέξει, έρχομαι να επιδοτήσω ένα μέρος του επιτοκίου. Θα ήταν πολύ καλό να υπήρχαν ταυτόχρονα εκείνες οι ρυθμιστικές εγγυήσεις στην αγορά, ώστε να μην αυξάνονται οι τιμές».

Αναφορικά με την εξαγγελία του πρωθυπουργού για έκτακτη ενίσχυση στους κτηνοτρόφους, τόνισε ότι «τους άφησε τόσο καιρό απροστάτευτους, με την ευλογιά να τους σαρώνει. Είναι τα μεγάλα θύματα των ζωονόσων και των σκανδάλων αυτής της κυβέρνησης. Μακάρι να κάνει κάτι, αλλά γιατί δεν το έκανε τόσο καιρό και έπρεπε να βγουν στους δρόμους και να ασκήσουν πίεση;».

Πρόσθεσε, δε, ότι «δεν έχουμε χάσει τη μάχη μόνο στο ράφι, όπου οι τιμές φτάνουν από το χωράφι πολλές φορές παραπάνω, αλλά έχουμε χάσει τη μάχη και στο χωράφι το ίδιο. Όταν έχουμε μείωση παραγωγής 50%, μειωμένο κλήρο, ζωονόσους που δεν ελέγχονται, μη αναθεώρηση κανονισμού του ΕΛΓΑ και ελληνοποιήσεις που στην ουσία υπονομεύουν το εθνικό προϊόν. Όλα αυτά δεν είναι απώλεια εισοδήματος και των παραγωγών μας αλλά και όλων ημών που πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ;».



«Αυτή η κυβέρνηση κινείται μόνο όταν νιώθει την δημοσκοπική πίεση και όταν καταλαβαίνει ότι δεν μπορεί άλλο να κοροϊδέψει», σημείωσε, επικρίνοντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τη σημερινή του ανακοίνωση για στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος αναφέροντας:

«Μα, ο ίδιος κατακρεούργησε το εισόδημα με τις πολιτικές του. Αυτός δεν κατήργησε τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας; Αυτός δεν αρνείται να δώσει 13ο μισθό; Αυτός δεν αρνείται να ρυθμίσει με 120 δόσεις τις οφειλές, άρα μένει πολύ λιγότερο διαθέσιμο εισόδημα; Αυτός δεν έχει κάνει ένα εξωδικαστικό μηχανισμό που έχει αποτύχει, με αποτέλεσμα να βγάζει δόσεις που δεν αφήνουν ευρώ στο δανειολήπτη; Αυτός δεν διατηρεί με την απουσία ελέγχων, τόσο ψηλά την ακρίβεια και την αισχροκέρδεια; Άρα, πώς στηρίζει το εισόδημα; Ο Πρωθυπουργός έδωσε μία φωτογραφία της αποτυχίας του. Πώς θα στηρίξει το εισόδημα όταν δεν το έχει κάνει έως τώρα και όταν είμαστε τρίτη χώρα σε ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ και ταυτόχρονα η αγοραστική μας δύναμη μειώνεται. Αυτό είναι το λεγόμενο παράδοξο Μητσοτάκη. Να κερδίζουν, υποτίθεται, οι επιχειρήσεις κάποια χρήματα και η πλειοψηφία μικρομεσαίων, μισθωτών, αγροτών να βλέπει να μειώνεται. Αυτό δεν το έχει πετύχει άλλος».



Κληθείς να σχολιάσει την εικόνα των τελευταίων δημοσκοπήσεων, επεσήμανε τη συνεχή ρευστότητα του πολιτικού σκηνικού την ώρα που υπάρχει «πρωτοφανής για τα ελληνικά δεδομένα συνεχής ροή δημοσκοπήσεων» και τόνισε:

«Σε αυτό το ρευστό σκηνικό, το να είσαι το δεύτερο κόμμα με ποσοστό περίπου 15%, αυξημένο σε σχέση με τις ευρωεκλογές, την ώρα που η Νέα Δημοκρατία έχει χάσει πάνω από 15 μονάδες από τις προηγούμενες εθνικές εκλογές, υπάρχουν οι δυνατότητες για πολύ μεγαλύτερη άνοδο . Εμείς θα συνεχίσουμε να επικοινωνούμε το πολιτικό μας σχέδιο και, αντί να συζητάμε ποια κόμματα θα ιδρυθούν ή ποιος θα μιλήσει με ποιον, θα συζητάμε για τα πραγματικά θέματα, για τα δάνεια, τις συντάξεις, την εργασία, τους μισθούς».



Σχολιάζοντας το δημοσίευμα του Βήματος της Κυριακής για το πολιτικό αδιέξοδο που ανησυχεί τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, ο Κώστας Τσουκαλάς τόνισε ότι «δεν έχουμε συνηθίσει να διαρρέει προτροπές η Προεδρία της Δημοκρατίας μέσω δημοσιευμάτων. Ο Πρόεδρος προφανώς έχει απόψεις, αλλά είναι ο ρόλος του να δημοσιοποιεί τοποθετήσεις που μπορεί να αποτελέσουν καθαρή παρέμβαση στο κομματικό παιχνίδι και στο πολιτικό σύστημα; Εκτιμούμε πως όχι. Ο ρόλος του είναι να εγγυάται την εθνική ενότητα. Το άρθρο 50 του Συντάγματος αναφέρει ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει τις αρμοδιότητες που του απονέμει το Σύνταγμα και όχι άλλες. Υπάρχει όριο σε αυτές. Καλό είναι, με όλο το σεβασμό, ο κάθε Πρόεδρος να μελετά και το συγκεκριμένο άρθρο. Ένας θεσμός υψίστης συμβολικής, σημειολογικής, εθνικής και πολιτικής σημασίας δεν μπορεί να αναλώνεται, κατά τη γνώμη μας, συμμετέχοντας στο πολιτικό παίγνιο και αξιολογώντας αν είναι καλή η κυβέρνηση και κακή η αντιπολίτευση».

Δεν παρέλειψε να σχολιάσει και την αναφορά του δημοσιεύματος σε σχέση με την ανησυχία του ΠτΔ για τις ακέφαλες ανεξάρτητες αρχές, υπογραμμίζοντας ότι «αν ξεκόλλησε η διαδικασία και τώρα συζητάμε για αυτό, είναι επειδή έγινε δεκτή η πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη για ανοικτή διαδικασία και όχι διαδικασία εν κρυπτώ όπως έγινε όταν πήρε επί της προηγούμενης Προεδρίας της Βουλής, όπου με τις ψήφους του κ. Βελόπουλου ο κ. Πρωθυπουργός άλλαζε τα διοικητικά συμβούλια κάποιων ανεξάρτητων αρχών. Εμείς θέλουμε διαφάνεια και όχι παρασκήνιο, μόνο στο προσκήνιο».

Τέλος, κ. Τσουκαλάς σε ερώτηση σχετικά με το ενδεχόμενο κόμμα Τσίπρα, καταλόγισε στην κυβέρνηση ότι «έχει επιλέξει να βάλει τον κ. Τσίπρα στο επίκεντρο της πολιτικής ζωής, για να μπορεί να δείχνει ένα σκιάχτρο και να τρομοκρατεί, επενδύοντας στο φόβο. Ξεχνά, όμως, ότι στην πολιτική ότι η ελπίδα νικά το φόβο. Όσο και να προσπαθήσει να τρομάξει και να αλλάξει ατζέντα, εμείς θα συνεχίσουμε να μιλάμε για τα πραγματικά προβλήματα των ανθρώπων και τις πραγματικές λύσεις».

Σχολίασε, δε, σημερινή αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι ο ίδιος ασχολείται με το μέλλον, ενώ ο κ. Τσίπρας με το παρελθόν, εκτιμώντας πως «επειδή ο κ Μητσοτάκης ανήκει πια στο παρελθόν ασχολείται με τον κ. Τσίπρα».