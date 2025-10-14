Θα συμμετάσχουν στο συνέδριο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και ο Δήμαρχος Αθηναίων έχουν προσκληθεί και θα συμμετάσχουν στο συνέδριο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος (PES), την Παρασκευή, στο Άμεστερνταμ. Ο Χάρης Δούκας θα μεταβεί στην ολλανδική πρωτεύουσα απευθείας από τις Βρυξέλλες, όπου θα συμμετάσχει σε εκδήλωση της Ένωσης Περιφερειών εκπροσωπώντας τους ευρωσοσιαλιστές.

Αν δώσει κανείς σημασία σε σχόλια που έγιναν στα social media από υποστηρικτές του Ν. Ανδρουλάκη για τη χθεσινή ανάρτηση του Χ. Δούκα με αφορμή τη συμπλήρωση ενός χρόνου από τις εσωκομματικές εκλογές του ΠΑΣΟΚ, θα συμπεράνει ότι η απόσταση μεταξύ τους είναι μεγάλη και η παρουσία τους στο συνέδριο του PES είναι μια σύμπτωση που δεν σημαίνει κάτι για τη μεταξύ τους σχέση.

