«Το Δέντρο των Ψυχών - Η Αρχή» βρίσκεται στο πάρκο απέναντι από την Τεχνόπολη στο Γκάζι.

Ηταν μια πρωτοβουλία του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα: Το μνημείο, εμπνευσμένο από την καλλιτέχνιδα Μαρία Μανδάκη και με αρχική ιδέα των Γιάννη και Γιώργου Σαντεξή, απεικονίζει ένα δέντρο με 57 κλαδιά και 57 πουλιά, με κάθε πουλί να συμβολίζει ένα θύμα της τραγωδίας των Τεμπών έχοντας χαραγμένα τα ονόματα και τις ηλικίες τους.

Όμως, η πολιτική φόρτιση γύρω από αυτή τη φοβερή υπόθεση έχει μεταφέρει το πεδίο της διαμαρτυρίας και της διεκδίκησης έξω από τη Βουλή γιατί εκεί υπάρχει ορατότητα και εκεί ακούγεται πιο δυνατά το μήνυμα.

Οι συγγενείς των θυμάτων δεν πρόκειται να στραφούν στο Θησείο, ακόμη και αν σβηστούν τα ονόματα έξω από τη Βουλή. Θα τα ξαναγράψουν.

Α.Σ.