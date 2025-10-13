«Τα λένε συχνά» - Η συγκυρία, όμως, είναι ιδιαίτερη...

Η συνάντηση που είχε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης με τον Ευάγγελο Βενιζέλο παρουσιάζεται και από τις δύο πλευρές ως μια συνηθισμένη συζήτηση που επαναλαμβάνεται τακτικά.

Όμως, επειδή αναμένονται ανακοινώσεις από την Χαριλάου Τρικούπη για τη συγκρότηση επιτροπών προετοιμασίας του συνεδρίου και της επιδιωκόμενης διεύρυνσης και επειδή ο Αλέξης Τσίπρας μόλις μπήκε στο κάδρο της ανασύνθεσης του προοδευτικού χώρου, η σημερινή συνάντηση Ανδρουλάκη-Βενιζέλου θα ήταν, σίγουρα, εξαιρετικά ενδιαφέρουσα.

Α.Σ.