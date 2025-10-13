Ο Νίκος Χριστοδουλάκης μιλά για τον «φόρο Ζουκμάν »(2% σε περιουσίες άνω των 100 εκ. ευρώ.

Με ένα άρθρο στην «Καθημερινή» και μια συνέντευξη στον ρ/σ ΣΚΑΪ ο επικεφαλής του Insocial, πρώην ΥΠΟΙΚ, ομότιμος καθηγητής στο οικονομικό πανεπιστήμιο, Νίκος Χριστοδουλάκης ανακοίνωσε ότι το ΠΑΣΟΚ μελετά τη μεταφορά στην Ελλάδα του μοντέλου του Γάλλου καθηγητή Γκαμπριέλ Ζουκμάν για τη φορολόγηση του μεγάλου πλούτου.

Με βάση τα στοιχεία που επεξεργάζεται ο Ν. Χριστοδουλάκης:

«Στην Ελλάδα είναι εγκατεστημένα 105 άτομα με πλούτο άνω των 100 εκατομμυρίων δολαρίων, τα οποία έχουν έδρα ή και κατοικία κυρίως σε Αττική, Μύκονο και Κρήτη (πηγές: LAW Machas, Αυγ. 2024).Υπάρχουν όμως και δισεκατομμυριούχοι, οι οποίοι μάλιστα πληθύνονται. Πρόσφατα στοιχεία από το Forbes δείχνουν πως οι Ελληνες δισεκατομμυριούχοι το 2025 είναι συνολικά 16 άτομα, ενώ το 2024 είχαμε οκτώ.

Ο συνολικός πλούτος που έχει μεταφερθεί μόνο από τους ξένους στην Ελλάδα υπολογίζεται στα 7,7 δισ. ευρώ, σύμφωνα με πηγές από τους Henley και Scan (αμφότερες Ιούνιος 2025).»

Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ:

«Για τον πλούτο άνω των 100 εκατ. ευρώ φορολογία 2% ετησίως, όπως και στη Γαλλία, ενώ για τον πλούτο από ένα έως 99 εκατ. ευρώ φορολογία 1%. Ακόμη κι αν η φορολογία εφαρμοστεί στο κατώτερο επίπεδο κάθε κλιμακίου, τα έσοδα που θα συλλεγούν υπολογίζονται στα 534 εκατ. ευρώ».

Σημειώνεται ότι στο μοντέλο Ζουκμάν έχει αναφερθεί και ο Αλ. Τσίπρας.

Α.Σ.