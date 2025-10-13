Μεγάλη εκδήλωση στην Καλαμάτα για την παρουσίαση του προγράμματος.

Στις 19:00, στο ξενοδοχείο «Rex», θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση στην οποία θα μιλήσουν ο γραμματέας της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Ανδρέας Σπυρόπουλος, ο πρώην υπουργός και πρόεδρος του Σωματείου «Διάζωμα» Σταύρος Μπένος και η γραμματέας του τομέα Τουρισμού Αριστέα Καζάκου.

Χαιρετισμό θα απευθύνουν ο αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής Αρκαδίας Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, η βουλευτής Λακωνίας Νάγια Γρηγοράκου και ο βουλευτής Αργολίδας Ανδρέας Πουλάς.

Νωρίτερα θα δοθεί συνέντευξη τύπου, στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Καλαμάτας, για το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ που παρουσίασε ο Ν. Ανδρουλάκης στην ΔΕΘ.

Α.Σ.