Υποψήφιος μέσω της ...γυναίκας του Τζούλη.

Το σκέφτεται ο Πάνος Καμμένος να επιστρέψει στην πολιτική.

Αν όχι ο ίδιος μέσω της γυναίκας του, Τζούλη.

Ο πρώην Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων παρότι μιλάει με τον Αλέξη Τσίπρα φαίνεται να ενδιαφέρεται πρωτίστως να μην αφήσει τον Αντώνη Σαμαρά να κληρονομήσει τους άστεγους ψηφοφόρους της δεξιάς πτέρυγας της Ν.Δ.

Γι αυτό και στην πρώτη τηλεοπτική του συνέντευξη στον Alpha και τον Αντώνη Σρόιτερ --μετά από χρόνια απουσίας από την ενεργό πολιτική- απάντησε στην ερώτηση τι σκοπεύει να ψηφίσει στις εκλογές του 2027: «Μπορεί τον εαυτό μου»!

Λ.Ι.