Θα παραστεί, τελικά, την Κυριακή στο εορτασμό της επετείου απελευθέρωσης της πόλης της Αθήνας.

Στις 12:00, αντί για τις 11:00 που προέβλεπε ο αρχικός σχεδιασμός, ο Γ. Χατζηθεοδοσίου, πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, θα κάνει τα αποκαλυπτήρια του αγάλματος του μικρομεσαίου (στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας).

Ετσι, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κ. Τασούλας, που σκοπεύει να παραστεί, θα προλάβει να πάει στον εορτασμό της επετείου απελευθέρωσης της πόλης της Αθήνας, στην Ακρόπολη.

Ο,τιδήποτε διαφορετικό θα δημιουργούσε αρνητικές εντυπώσεις, όχι για τον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα που τον κάλεσε, αλλά για τον ίδιο.

Α.Σ.