Θα διαρκέσει περισσότερο από τρεις μήνες.

Οπως όλα δείχνουν, οι εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ θα συνεχιστούν τους πρώτους μήνες του 2026. Μέλη της Εξεταστικής εκτιμούν ότι θα φτάσουν σίγουρα μέχρι την άνοιξη και ότι θα καταλήξουν σε χωριστά πορίσματα, με κόμματα της αντιπολίτευσης να ζητούν, πιθανότατα, σύσταση προανακριτικής επιτροπής στη βάση νέων στοιχείων που, ενδεχομένως, θα προκύψουν.

Θα γίνει, πάντως, προσπάθεια για κοινό πόρισμα από κόμματα της αντιπολίτευσης. Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τις πληροφορίες της στήλης, μόνο το ΚΚΕ δείχνει διάθεση αυτονόμησης.

Α.Σ.