Για μεροληψία κατηγορεί την Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα η βουλευτής της ΝΔ.

Η βουλευτής νότιου τομέα Β' Αθήνας της ΝΔ, Σοφία Βούλτεψη, άσκησε σκληρή κριτική στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, μιλώντας στον Ρ/Σ Παραπολιτικά 90.1 στην εκπομπή «Απέναντι μικρόφωνα» με τους δημοσιογράφους Σωτήρη Ξενάκη και Βασίλη Σκουρή.

Μεταξύ άλλων, υποστήριξε ότι η Λ. Κοβέσι δεν σέβεται τη διάκριση των εξουσιών: «Έρχεται και λέει καταργήστε το άρθρο 86 και δεν κάνει μόνο αυτό, παρεμβαίνει σε υπόθεση η οποία βρίσκεται σε εξεταστική επιτροπή κοινοβουλίου βγάζει απόφαση- για τον ΟΠΕΚΕΠΕ - ενώ ξέρει πάρα πολύ καλά ότι σε όλες τις χώρες κατηγορούνται οι αρμόδιες αρχές».

Μάλιστα, η πρώην υφυπουργός υπερασπίστηκε την ασυλία των πολιτικών προσώπων λέγοντας: «Η επιτροπή της Βενετίας λέει ότι οι ασυλίες ενισχύουν τη διάκριση των εξουσιών αλλιώς θα έχουμε κράτος δικαστών και δεν θα υπογράφει κανείς. Ο ΟΗΕ έχει ασυλίες και τις υπερασπίζεται λέει όμως ότι πρέπει να περιορίζονται στο ελάχιστο αναγκαίο».

Σχολιάζοντας την παρουσία της στον Πειραιά, για τη συνέντευξη Τύπου, είπε: «Εμένα η στάση της μου φάνηκε μεροληπτική γιατί αν ήθελε έπρεπε να πάει στο λιμάνι της Κωνστάντζας και να πει γιατί δεν μου έχετε φέρει μια καταγγελία. Έπρεπε να παει στο Παλέρμο που υπάρχουν μεγάλες επιτυχίας κατά της μαφίας και να πει «είμαστε εδώ, δεν πήγε χαμένος ο αγώνας των δύο δικαστών που δολοφονήθηκαν από τη μαφία».

Σε αντίθετη γραμμή με την επίσημη κυβέρνηση η πρώην υφυπουργός...

Ε.Σ.