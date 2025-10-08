Ακέφαλες - και χωρίς σχεδιασμό για τον ορισμό επικεφαλής - παραμένουν τρεις Ανεξάρτητες Αρχές.

Παρόλο που ο πρωθυπουργός αποδέχθηκε την πρόταση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης για ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος με περιγραφή των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων, προκειμένου να κατατεθούν υποψηφιότητες για την ηγεσία των ανεξάρτητων αρχών, υπάρχει ακινησία.

Η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η Αρχή Διασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών και ο Συνήγορος του Πολίτη παραμένουν ακέφαλες με τον Χρ. Ράμμο, τον Κ. Μενουδάκο και τον Α. Ποτάκη να έχουν αφυπηρετήσει.

Επειδή και οι τρεις αυτές ανεξάρτητες αρχές υπήρξαν ενοχλητικές για την κυβέρνηση, εύλογη είναι η υπόθεση ότι τις προτιμούν αδρανοποιημένες.

Α.Σ.