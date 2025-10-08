Επικρατέστερος για τη θέση του επικεφαλής ο Κ. Σκανδαλίδης.

Ετσι κι αλλιώς καθυστέρησε η συγκρότησή της. Μετά τις τελευταίες εξελίξεις, με την αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα από τον ΣΥΡΙΖΑ για «πιο όμορφες θάλασσες», επιταχύνονται οι ανακοινώσεις για την ανασυγκρότηση του ΠΑΣΟΚ.

Ένα πρώτο βήμα θα γίνει με την Επιτροπή Διεύρυνσης που θα αναλάβει το διάλογο με δυνάμεις στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο χωρίς να επηρεάζεται η «γραμμή» της αυτόνομης πορείας. Με άλλα λόγια, συνεργασίες με πρόσωπα και όχι με κόμματα θα επιδιωχθούν.

Ο πρώην υπουργός Κώστας Σκανδαλίδης θεωρείται ιδανικός για την συγκεκριμένη αποστολή. Συνεπής εκπρόσωπος του παλιού, μεγάλου ΠΑΣΟΚ που χωρούσε πολύ κόσμο από την ανανεωτική αριστερά μέχρι τις παρυφές της κεντροδεξιάς.

Α.Σ.