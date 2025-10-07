Η ανακοίνωση του πρώην υπουργού.

Μετά από δέκα χρόνια δικαστικής περιπέτειας, όταν ήταν υπουργός Εσωτερικών, ο Γιάννης Ραγκούσης κέρδισε αγωγή εναντίον του τότε προέδρου του Ινστιτούτου Μεταναστευτικής Πολιτικής (ΙΜΕΠΟ) Αλέξανδρο Ζαβό.

Πέραν της δικαίωσης του τότε υπουργού έχει ενδιαφέρον καθώς ο Αλ. Ζαβός είναι μεταξύ των ομιλητών στην εκδήλωση των Ινστιτούτων που διοργανώνει Παρασκευή και Σάββατο η Λούκα Κατσέλη.

Διαβάστε την ανακοίνωση του Γ. Ραγκούση:

«Η Δικαιοσύνη μίλησε καθαρά.

Μετά από πολυετή δικαστική διαδικασία, η οποία ξεπέρασε τα 10 χρόνια, κέρδισα και στους δύο βαθμούς την αγωγή που είχε ασκηθεί εναντίον μου από τον τότε πρόεδρο του Ινστιτούτου Μεταναστευτικής Πολιτικής (ΙΜΕΠΟ), κ.Αλέξανδρο Ζαβό, με αφορμή το γεγονός ότι ως Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είχα εισηγηθεί το κλείσιμο του Ινστιτούτου.

Η απόφαση για το κλείσιμο του ΙΜΕΠΟ και τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων του στις υπηρεσίες του Υπουργείου, ήταν μία ακόμη πράξη με στόχο να μπει τέλος στη σκοτεινή πλευρά της μεταπολίτευσης, σε ένα σύστημα αδιαφάνειας, σπατάλης και πελατειακών δομών, που είχε ανθίσει στο κράτος ιδίως την περίοδο 2008–2009 και οδήγησε στη χρεοκοπία της χώρας.

Σήμερα, με τη δικαστική αυτή εξέλιξη, επιβεβαιώνεται ότι η επιλογή εκείνη δεν ήταν μόνο πολιτικά σωστή, αλλά και νομικά ακέραιη.

Η προσωπική αυτή δικαίωση που ήρθε με πολύ υπομονή, δεν είναι ζήτημα εγωισμού, αλλά υπεράσπισης του χρέους κάθε υπουργού να ενεργεί με αποκλειστικό γνώμονα το δημόσιο συμφέρον.

Η Ελλάδα προχώρησε μόνο όταν συγκρούστηκε με το πελατειακό κράτος.

Και θα προχωρήσει ξανά μόνον αν τολμήσει να το ξανακάνει.

Ευχαριστώ όσους στάθηκαν στο πλευρό μου όλα αυτά τα χρόνια και πρωτίστως τον Αριστείδη Μπουρδάρα πρώην Ειδικό Γραμματέα του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, καθώς και τον δικηγόρο μου κ.Ευάγγελο Γεωργακόπουλο.

Υ.Γ. Επισυνάπτεται το δελτίου τύπου του Μαΐου του 2010, στο οποίο περιλαμβανόταν ενδεικτικά ο κατάλογος ταξιδιών του ΙΜΕΠΟ, για τα έτη 2008 & 2009.

{https://www.ypes.gr/eisigisi-ypoyrgoy-esoterikon-apokentrosis-ilektronikis-diakyvernisis-k-g-ragkoysi-gia-katargisi-toy-institoytoy-metanasteytikis-politikis-imepo/}

