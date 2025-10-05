«Στηρίζω το αίτημα του Πάνου Ρούτσι για εκταφή του παιδιού του» δηλώνει ο πρώην Επίτροπος.

Πληθαίνουν τα κορυφαία στελέχη της ΝΔ που τάσσονται υπέρ του αιτήματος του Πάνου Ρούτσι για εκταφή του παιδιού του και πραγματοποίηση και τοξολογικών εξετάσεων.

Μετά τον Νίκο Δένδια ανακοίνωση εξέδωσε και ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, που χαρακτηρίζει το δικαίωμα του πατέρα «ιερό».

Αναφέρει στη δήλωσή του ο πρώην Επίτροπος: «Απέναντι στον λαϊκισμό και την πολιτική εκμετάλλευση, η άμυνα της Δημοκρατίας είναι ο σεβασμός, η ενσυναίσθηση και η ανθρωπιά.

Στηρίζω το αίτημα του Πάνου Ρούτσι για την εκταφή του παιδιού του. Δεν πρόκειται για πολιτικό ή νομικό ζήτημα, αλλά για ένα βαθιά ανθρώπινο και ηθικό θέμα. Το δικαίωμα ενός γονιού να γνωρίζει την αλήθεια και να βρει γαλήνη μέσα από αυτήν είναι ιερό. Η Πολιτεία οφείλει να προσεγγίσει το ζήτημα με ανθρωπιά, ενσυναίσθηση και σεβασμό.

Η στάση μας απέναντι σε τέτοιες δοκιμασίες αποτελεί μέτρο του πολιτισμού και της ηθικής ωριμότητας της κοινωνίας μας, η ενότητα, η σταθερότητα και η συνοχή της οποίας πρέπει να διαφυλαχτούν».

Τελικά μάλλον ούτε εντός της ΝΔ είναι πλειοψηφική η τακτική της κυβέρνησης στο θέμα...

Τ.Τε.