Τι είπε στη δευτερολογία του για τις τοποθετήσεις Αλεξιάδη και Παναγιωτόπουλου.

Με τη δευτερολογία του στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ ο πρόεδρος του κόμματος «άδειασε» τους Τρύφωνα Αλεξιάδη και τον Γιώργο Παναγιωτόπουλο που σε παλαιότερη Πολιτική Γραμματεία επιτέθηκαν στον Αλέξη Τσίπρα.

«Όσο αδιανόητη είναι για μένα η συζήτηση για κατακερματισμό στον προοδευτικό χώρο άλλο τόσο αδιανόητη είναι η συζήτηση για αποστάτες και δηλώσεις πίστης» φέρεται να είπε στη δευτερολογία του στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Φάμελλος-και να πρόσθεσε: «Στην προσπάθεια που κάνουμε δεν ξεκινάμε να διώχνουμε κόσμο, αλλά τον καλούμε να έρθει».

Έστω και με χρονοκαθυστέρηση ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έπραξε το σωστό.

Β.Σκ.